BAL’da Akhisar fırtınası esiyor

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta deplasmanda İzmir ekibi Güzeltepe'yi 2-1 yenen Akhisar 45 Futbol SK gruptaki 4 namağlup takımdan biri olarak 6. sıradan 4. sıraya yükseldi. Yeni sezona Manisa 1965 olan adını Akhisar 45 Futbol SK olarak değiştiren Manisa ekibi geride kalan 7 karşılaşmada rakiplerine geçit izni vermedi. Gösterdiği başarılı performansla alkış alan Manisa ekibi, bu süreçte sahadan 4 beraberlik ve 3 galibiyetle ayrıldı. Puanını 13'e yükselten Akhisar 45 FSK, lider Gaziemir ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Akhisar temsilcisi 23 Kasım Pazar günü saat 14.00'te taraftarı önünde konuk edeceği Torbalıspor'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.