Ege’nin gururları

Manisalı Ayşe Begüm Onbaşı ve İzmirli Can Derviş başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası’nda Ayşe Begüm Onbaşı tek kadınlar kategorisinde aldığı 20.000 puanla Avrupa 2’ncisi oldu. Onbaşı ve Derviş, çiftler kategorisi finalinde ise elde ettikleri 19.350 puan toplayarak bronz madalyaya uzandı.

Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Manisalı Ayşe Begüm Onbaşı ve İzmirli Can Derviş, bir kez daha Ege'nin gururu oldu. İki sporcu, organizasyonda birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Begüm Onbaşı, 2021'de dünya şampiyonluğuna ulaştığı tek kadınlar kategorisinde elde ettiği 20.000 puanla bu kez Avrupa 2'ncisi oldu. Çiftler finalinde de yarışan Ayşe Begüm Onbaşı ve Can Derviş gösterdikleri başarılı performansla 19.350 puan toplayarak bronz madalya elde etti.

ONLAR BUNU HEP YAPIYOR

Ayşe Begüm Onbaşı geçtiğimiz ekim ayında Bulgaristan'da düzenlenen Plovdiv Cup Aerobics Open'da 18 yaş üstü tek kadınlar kategorisinde topladığı 19.750 puanla şampiyon olmuş ve altın madalyayı kazanmış, 18+ yaş çiftler kategorisinde ise Onbaşı ile Can Derviş elde ettikleri 18.900 puanla gümüş madalyanın sahibi olarak ve hem ülkemize hem de Ege'ye büyük bir gurur daha yaşatmıştı.

