Fenerbahçe’nin Leon Goretzka transferinde kötü haber!

Bayern Münih forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leon Goretzka'nın geleceği henüz netleşmedi.

Bild'de yer alan habere göre, sezon sonunda boşa çıkacak olan orta saha oyuncusu için Juventus'tan gelen 10 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği belirtildi. Bayern Münih'in Alman oyuncuyu devre arasında bırakmayı düşünmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de oyuncuya ilgisinin olduğu, eski teknik direktörü Tedesco'nun Goretzka'yı çok istediği aktarıldı.

BAYERN UZATMAK İSTİYOR AMA…

Bayern Münih'te yıllık 17 milyon euro kazanan 30 yaşındaki isim, maaşında kesintiye razı olması halinde takımda kalabilir.

Alman ekibinin, oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak adına görüşmelerde bulunacağı yazıldı.