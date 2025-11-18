İrfan Can Kahveci ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı kalan orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada yaptığı hareket ortalığı karıştırdı. Kahveci'nin, Fener'in ezeli rakibi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da takipleşmesi büyük yankı uyandırdı. Bu durum, Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi ve konu ile ilgili sosyal medyada binlerce tweet atıldı. Bazı taraftarlar bu durumu "saygısızlık" olarak nitelendirirken, "Galatasaray'a mı gidiyor? Bu açık açık transfer sinyali..." şeklinde yorumlar yapıldı. 2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu ile o dönemde Galatasaray da ciddi olarak ilgilenmişti. İrfan Can bu sezon Fener'de tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyerken 388 dakika sahada kaldı.