Manisa FK geçmişi arıyor

Trendyol 1. Lig'de bu sezon oldukça zor günler geçiren Manisa FK, geride kalan 13 haftalık süreçte lig tarihindeki en kötü performansını sergileyerek hem camiada hem de taraftarlar arasında ciddi bir endişe yarattı. Siyahbeyazlı ekip, sezonun bu noktasında yalnızca 10 puan toplayabilirken, bu durum kulübün 1. Lig'deki beşinci yılında adeta bir kriz yaşadığını gözler önüne seriyor. Geçmiş sezonlarda Manisa FK, özellikle 13 hafta geride kaldığında çok daha istikrarlı bir grafik çizerken, bu yılki performansı taraftarlar açısından tam bir hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında, takımın yaşadığı bu gerileme daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. 2021-22 sezonunda 13 haftalık süreçte 13 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki yıl 2022-23'te aynı dönemi 19 puanla tamamlamıştı. 2023-24 sezonunda ise Manisa FK, 13 hafta sonunda 14 puanla yoluna devam etmiş, geçtiğimiz sezon ise 17 puan toplayarak alt sıralardan uzaklaşmıştı.

ATEŞ HATTINDA YER ALIYOR

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon geride kalan 13 maçta yalnızca 2 galibiyet ve 4 beraberlik alabilirken, sahadan tam 7 kez mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 18. sıraya gerileyen Manisa FK, doğrudan ateş hattına yerleşti ve küme düşme tehlikesini ciddi şekilde hissetmeye başladı.