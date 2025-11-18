Prestij meselesi! 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son maç saat kaçta olacak?

5 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda dünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi. Bulgaristan'la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi. İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in kamptan ayrıldığı bildirildi. Bilindiği üzere önceki gün de Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılmıştı.