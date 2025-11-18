Prestij meselesi! 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son maç saat kaçta olacak?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında bugün saat 22.45'te İspanya'nın konuğu olacak. La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak.
Zwayer'in yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Mücadele TV8'den naklen ekranlara gelecek. Bilindiği üzere ay-yıldızlı ekibimiz E Grubu'nda Bulgaristan'ı, Bursa'da 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda Play-Off oynama hakkını elde etmişti. Son karşılaşmalar öncesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Ekibimiz ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.
LİDERLİK MUCİZELERE BAĞLI
A Milli Futbol Takımı'nın grupta liderliği alabilmesi ise mucizelere bağlı. FIFA organizasyonlarında puanların eşit olması halinde genel averaja bakılıyor. Son maçlar öncesinde Türkiye'nin +5, İspanya'nın ise +19 averajı bulunuyor. Ay-yıldızlı ekibimizin, rakibini 7 ve üstünde farklı mağlup etmesi halinde grubunu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'na doğrudan gitme hakkı kazanacak. A Milliler rakibine karşı evinde oynadığı mücadeleyi 6-0 kaybetmişti. Rakibimiz 5 maçlık süreçte henüz kalesinde gol görmedi.
5 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI
Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda dünkü Sevilla yolculuğu öncesinde bazı değişikliklere gidildi. Bulgaristan'la oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan, alt adalesindeki sakatlık sebebiyle ise Aral Şimşir'in aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Ayrıca sabah antrenmanında takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ağrılarının devam ettiği ve antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden iki milli oyuncunun da aday kadronun dışında bırakıldığı bildirildi. İspanya maçında sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek'in kamptan ayrıldığı bildirildi. Bilindiği üzere önceki gün de Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılmıştı.
KENAN VE OĞUZ KART SINIRINDA
A Milli Futbol Takımı'nda 2 isim İspanya maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Millilerde; Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın İspanya maçında görev alıp, sarı kart görmeleri halinde Mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek. Öte yandan aday kadrodan çıkartılan kaptan Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
KURA ÇEKİMİ 20 KASIM'DA
Milli Takım, Dünya Kupası'na doğrudan gitme hakkı elde edememesi halinde Mart ayında oynanacak Play-Off karşılaşmalarında rakipleri de Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.