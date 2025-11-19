A.Madrid, Alvarez için 120 milyon Euro istiyor

PARİS Saint-Germain, Atletico Madrid'den Arjantinli golcü Julian Alvarez'i transfer etmek isterken, İspanyol ekibi ise 25 yaşındaki yıldızı için 120 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İddialara göre, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Alvarez'i beğeniyor ve Arjantinli yıldızı hücumu güçlendirmek için ideal bir aday olarak görüyor. PSG'nin, birkaç haftadır Alvarez transferinin şartlarını araştırdığı belirtildi. Barcelona ve Premier Lig'den bazı takımların da ilgilendiği 25 yaşındaki Alvarez, İngiltere'ye geri dönmek istemiyor. Alvarez, PSG'de Luis Enrique ile çalışmaya sıcak bakıyor. Atletico Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Alvarez, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.