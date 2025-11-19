Bodrum’a ‘süper’ kanca

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum FK'da genç oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor. Yeşil-beyazlı ekibin altyapısından yetişen ya da genç yaşta kadroya dahil edilen isimlerin performansı, hem Süper Lig kulüplerinin hem de Avrupa'dan scout ekiplerinin dikkatini çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Fransız kulüplerinin radarına giren Ali Habeşoğlu'nun ardından, bu kez 21 yaşındaki forvet-sol kanat oyuncusu Ege Bilsel'in talipleri çoğaldı. Genç oyuncunun özellikle Konyaspor ve Eyüpspor tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Bu sene 12 maçta forma giyen Ege, bu süreçte 1 gol, 1 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.Genç oyuncunun yıldızının parlamasında bir başka etken ise Süper Lig döneminde teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'in kendisi hakkında sarf ettiği övgü dolu sözler oldu.

DEMİREL ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

DEMİREL, Ege hakkında, "Türk futbolu yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Ege'nin iyi oynaması benim için her şeyden önemliydi. Başarılı ve genç bir yetenek" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, oyuncunun potansiyelinin daha geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladı. Profesyonel kariyerine Antalyaspor'da başlayan Ege, daha sonra Bodrum FK'ya transfer olmuştu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu için geçtiğimiz yıllarda yurtdışından da taliplerin olduğu öğrenilirken, genç yeteneğin biraz daha kendini geliştirerek yurt dışına açılmak istediği gelen bilgiler arasında.

ALT SIRALARA GEÇİT YOK

Milli arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Bodrum FK, pazar günkü Ümraniye maçında mutlak galibiyet hedeflerken, yeşil-beyazlılar bu sezon alt sıralardaki rakiplerine geçit vermedi. Bodrum FK, alt sıralarda yer alan tüm takımlara karşı oynadığı maçları kazanmasını bildi. Hafta sonu ateş hattındaki Ümraniye ile oynayacak Ege temsilcisi, geride kalan süreçte 14. sıradaki Sakarya'yı ve sonuncu A.Demirspor'u 3-1, 15. İstanbulspor'u ve 19. Hatay'ı 5-0, 18. Manisa FK'yı da (D) 4-0 mağlup etti.