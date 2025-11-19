  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Galatasaray Osimhen'in sakatlandığını açıkladı

Galatasaray Osimhen'in sakatlandığını açıkladı

Galatasaray, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Galatasaray Osimhen’in sakatlandığını açıkladı

Galatasaray, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız golcünün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA