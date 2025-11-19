Galatasaray Osimhen’in sakatlandığını açıkladı

Galatasaray, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldız golcünün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."