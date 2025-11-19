Göz-Göz’de defansta rotasyon

GÖZTEPE'DE teknik direktör Stanimir Stoilov, savunma hattında bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılı ekipte, stoperlerden Furkan Bayır tamamen iyileşerek tekrar forma giymeye hazır hale geldi. Ancak sağ bek Arda Okan, cezalı duruma düştüğü için bu pazar oynanacak Kocaelispor maçında görev yapamayacak. Stoilov'un, Taha'yı sağ bekte oynatabileceği belirtilirken, sağ kanatta da Arda Okan'ın yokluğunda Ruan'a şans verebileceği gelen haberler arasında.

SADECE 1 KEZ OYNADI

BREZİLYALI oyuncu bu sezon sadece bir maçta forma giyebildi. Takımın geride kalan 12 karşılaşmasında yalnızca deplasmandaki Kayserispor maçında görev alan Ruan, sahada 26 dakika kalabildi. Sezonun büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren Ruan, takımın en az süre alan oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Stoilov'un deneyimi ve oyuncuların dönüşü, savunmada yapılacak bu rotasyonla birlikte takımın hem hücum hem savunma dengesini güçlendirecek.

GODOİ GERİ DÖNDÜ

Göztepe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Allan Godoi, takımla birlikte çalışmalara yeniden başladı. Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen ve yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Godoi'nin büyük ölçüde iyileştiği, teknik heyetin kontrolünde takımla antrenmanlara katıldığı öğrenildi. Bu sezon 6 maçta forma giyen, 4 kez de ilk 11'de görev alan deneyimli oyuncu, yıl içinde ikinci kez sakatlık yaşayarak takımdan uzak kalmıştı. Godoi'nin bireysel antrenmanlarda temposunu artırdığı ve sakatlığını tamamen atlatmaya yaklaştığı ifade ediliyor.