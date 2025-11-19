Haaland fırtınası durmak bilmiyor

FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun son maçında deplasmanda İtalya'yı 4-1 mağlup eden Norveç Milli Takımı'nda Erling Haaland rüzgarı esiyor. 1998 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Norveç'te Haaland, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşarken, üst üste 11'inci uluslararası maçta da gol atma başarısı gösterdi ve Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu da egale etti. 25 yaşındaki forvet, elemelerde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Moldova'ya 6, İsrail'e 4, İtalya ve Estonya'ya ise 3'er gol attı.