Hakarete en çok maruz kalan isim Yamal

İspanya'daki sosyal medya platformlarında futbol dünyasına yönelik nefret söylemlerini inceleyen Oberaxe (İspanyol Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi) kapsamlı bir rapor yayımladı. As Gazetesi'ndeki rapora göre, ülkede en fazla nefret içerikli hakarete maruz kalan futbolcu Lamine Yamal oldu. Oyunculara yönelik nefret oranları ise şu şekilde: Lamine Yamal: %60, Vinicius Jr.: %29, Mbappe: %3, Nico & Inaki Williams, Balde, Brahim Diaz: %2. Oberaxe Direktörü Tomas Fernandez, Yamal'a yönelik ırkçı ve yabancı düşmanı ifadelerin sıkça kullanıldığını vurgulayarak, bu nefretin futbolun ötesinde toplumsal sorunların bir yansıması olduğunu belirtti.