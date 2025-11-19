Karşıyaka’da bahis sancısı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da hücum hattı sezon başından bu yana peş peşe talihsizlikler yaşıyor. Yaz döneminde transfer edilen Ömer Faruk Sezgin'in adı bahis skandalına karışınca, Kaf-Kaf'ın 26 yaşındaki oyuncusu henüz forma giyemeden ceza almış ve ayrılık aşamasına gelmişti. Kurmaylar, Ömer'e sahip çıkarak cezasını tamamlamasını beklerken, bu kez de Yasin Uzunoğlu'nun aynı gerekçeyle ceza alması gündeme geldi. İzmir temsilcisinin hücumdaki en önemli iki silahı bir süreliğine devre dışı kalırken, özellikle Yasin'in yokluğu büyük bir kayıp olarak görülüyor. Yine takımdaki Mücahit Aslan, Hıdır Aytekin, Harun Kaya, Muharrem Tunay Meral, Erhan Öztürk ve Erol Zöngür için de açıklanacak kararlar nedeniyle gözler PFDK'da.

GENÇLERE FIRSAT DOĞDU

Genç golcü, 8 maçta attığı 8 golle dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu. Ön bölgeyi Erhan'a emanet etmeye hazırlanan teknik direktör Burhanettin Basatemür, üst üste yaşanan bu eksiklikler nedeniyle kadro planlamasında ciddi revizyonlara gitmek zorunda kaldı. Basatemür'ün, hücum hattında oluşan boşluğu doldurmak için taktiksel değişikliklere ve genç oyunculara daha fazla şans vermeye hazırlandığı öğrenildi