10 yılın en parlak sezonu: Göztepe kendini aştı!

İlk olarak iç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş müsabakasında siftah yapan Brezilyalı golcü, ardından 1-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında topu ağlara gönderdi. Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü 1-0 sona eren Gençlerbirliği maçında yine rakip kaleciyi avlarken, Kasımpaşa deplasmanında da 2 gol atarak 2-0'lık galibiyetin baş mimarı oldu.

JANDERSON'DAN PATLAMA BEKLENİYOR

Göztepe, Romulo'nun ardından transfer ettiği Brezilyalı 26 yaşındaki hücumcu Janderson'dan patlama bekliyor. Bu sezon 12 maçta görev yapan ve 1 gol, 3 asistlik katkı sunan Sambacı, bir süredir sessizliğini koruyor. En son Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandıran tecrübeli ismin Kocaelispor karşılaşmasında çıkışa geçerek takımına skor katkısı yapması için seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncu ile milli arada sık sık toplantılar yaptığı ve motive etmek için çabaladığı gelen bilgiler arasında.