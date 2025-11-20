10 yılın en parlak sezonu: Göztepe kendini aştı!

TRENDYOL Süper Lig'de milli araya üst üste aldığı iki galibiyetle moralli giren Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu etkileyici performansla adeta lige damgasını vuruyor. Sarı-kırmızılılar ilk 12 haftalık periyotta sergilediği istikrarlı oyunla yalnızca taraftarını sevindirmekle kalmadı, aynı zamanda son 10 yılın en parlak sezon başlangıcına da imza attı. İzmir temsilcisi en son 2016-17 sezonunda, o dönem 1. Lig'de mücadele ederken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetten oluşan tabloyla 22 puan toplamıştı.
Göztepe aynı başarılı grafiği bu kez Türkiye'nin en üst liginde ortaya koyarak 12 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yine 22 puana ulaştı. Gerek defansif sağlamlığı, gerekse yüksek mücadele gücüyle dikkat çeken Göztepe bu performansla geçtiğimiz yılları geride bırakıp adeta kendi sınırlarını aşmış durumda.
GÖZTEPE'NİN KOZU JUAN OLACAK
Göztepe'de tüm gözler Brezilyalı golcü Juan Silva'ya çevrildi. Son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan 23 yaşındaki Sambacı yine teknik direktör Stanimir Stoilov'un en önemli gol kozu olacak. Sezona istediği gibi başlayamayan Juan Silva son haftalarda rakiplerin korkulu rüyası oldu. Son 7 maçında 5 gol atan Juan, takımına çok kritik puanlar kazandırdı.
İlk olarak iç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş müsabakasında siftah yapan Brezilyalı golcü, ardından 1-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında topu ağlara gönderdi. Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü 1-0 sona eren Gençlerbirliği maçında yine rakip kaleciyi avlarken, Kasımpaşa deplasmanında da 2 gol atarak 2-0'lık galibiyetin baş mimarı oldu.
JANDERSON'DAN PATLAMA BEKLENİYOR
Göztepe, Romulo'nun ardından transfer ettiği Brezilyalı 26 yaşındaki hücumcu Janderson'dan patlama bekliyor. Bu sezon 12 maçta görev yapan ve 1 gol, 3 asistlik katkı sunan Sambacı, bir süredir sessizliğini koruyor. En son Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandıran tecrübeli ismin Kocaelispor karşılaşmasında çıkışa geçerek takımına skor katkısı yapması için seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncu ile milli arada sık sık toplantılar yaptığı ve motive etmek için çabaladığı gelen bilgiler arasında.