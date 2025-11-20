  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Romanya oldu!

Son dakika haberleri...2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu 2.sırada bitiren ve play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşaması kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA'nın merkezinde çekildi.

Avrupa elemeleri play-off turu kura çekiminde sıralamada bulunduğu üst konum sebebiyle 1. torbada yer alan A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile eşleşti. Milliler, finale kalması halinde de Slovakya - Kosova maçının galibiyle mücadele edecek.

Ay-yıldızlı takım, yarı final müsabakasında ev sahibi konumunda bulunurken, finale kalması durumunda ise deplasmana gidecek.

Play-off maçları tek maçlı eliminasyon sistemine göre yarı final ve final maçları formatında 26 Mart 2026 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

