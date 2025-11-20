Karşıyaka kalesini gole kapatıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesini sürdüren Karşıyaka, hem kalede hem de savunmada sergilediği başarılı performansla alkış topluyor. Kaf-Kaf, yalnızca 5 golle grubun en az gol yiyen takımı konumunda bulunurken, kaleci Muharrem Tunay Meral gösterdiği etkileyici performansla taraftarın takdirini kazanıyor. Savunma hattında görev yapan Harun, Ensar, Erol ve Selim'in üst düzey mücadeleleri bu istatistiklerde önemli rol oynarken, takımın defansif disiplinine büyük katkı sağlıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün güvendiği isimler, sahaya yansıttıkları özveri ve istikrarla başarının mimarları arasında gösteriliyor. Bu arada Karşıyaka, iç saha performsıyla alkış topladı. İzmir temsilcisi evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan toplayarak iç saha liderliğini kaptırmadı. Yeşil-kırmızılı takım 29 Kasım Cumartesi günü evinde çıkacağı Denizli İdmanyurdu maçında da taraftar desteğiyle galip gelmeyi hedefliyor.