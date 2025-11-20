Millilerin başarısı gündemde: “İspanya bir an ölümlülüğü tattı”

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde dün oynanan ve 2-2 berabere biten İspanya-Türkiye karşılaşması İspanyol basınında geniş yer buldu. "Rekorla Dünya Kupası'na" manşetini atan İspanyol Marca Gazetesi, "İlk gol Türkiye'yi canlandırdı ve İspanya'yı altüst etti. İspanya ikinci yarının başında bir darbe daha aldı. Türkiye, Oyarzabal eşitliği sağlayana kadar üstünlüğünü sürdürdü" ifadelerini kullandı. Haberinde, "İspanya bir anlık ölümlülüğü tattı" ifadesini kullanan bir başka İspanyol gazetesi El Pais ise, "İspanya, eleme grubunda ilk kez gol yedi ve kısa bir süreliğine geriye düştü. Türkiye, ilk maçta gösterdiği performanstan çok daha fazlasını sergiledi" ifadelerini kullandı.

'GÖSTERİŞSİZ MUTLULUK'

İspanyol AS Gazetesi, "Gösterişsiz Mutluluk" manşetini attığı haberinde, "Türkiye'ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor, ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor yorumunu yaptı.