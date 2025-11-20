Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde milli ara dönüşünde kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen paniği yaşanıyor. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanarak önceki akşam İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun MR sonuçları belli oldu. Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in MR sonucunda sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

GEÇEN YIL ERKEN DÖNDÜ

Milli ara dönüşü ligde 22 Kasım'da Gençlerbirliği, 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Gilloise ve 1 Aralık'ta da kritik Fenerbahçe derbisine çıkacak olan G.Saray'da, Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği ise belirsizliğini koruyor. Nijeryalı yıldız golcünün sahalarda dönmesinin 3 ila 6 haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Osimhen'in milli takımdan yine sakat dönmesi, Icardi'nin de formsuzluğu nedeniyle büyük endişe yarattı. Geçen sezon da yine aynı sakatlığı yaşayan Osimhen, bir hafta sonra ilk lig maçında son 15 dakika oyuna girmiş, bir sonraki maça ise ilk 11'de başlamıştı. Sarı-kırmızılı ekipte, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 9 gol atan yıldız golcünün en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık heyeti

seferber oldu.

ASLAN'DA RODRYGO ÇILGINLIĞI

GALATASARAY taraftarları, ara transfer döneminde Real Madrid'den ayrılması beklenen Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun sosyal medya hesabını 'Come to Galatasaray' yorumlarıyla hücum etti. Brezilya ile Senegal geçtiğimiz cumartesi akşamı hazırlık maçında karşılaşmış, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo ile Galatasaray'ın sol beki Jakobs, forma değiştirip ardından sosyal medyada takipleşip ortak paylaşımlar yapmıştı. Bu sezon formasını kaybeden ve sonradan oyuna girmeye başlayan 24 yaşındaki oyuncunun Real'den ayrılma ihtimalinin doğmasıyla birlikte, Sarı- Kırmızılı taraftarlar genç futbolcunun sosyal medya hesaplarına "Come to Galatasaray" mesajları yağdırmaya başladı

MAURO ICARDİ YURDA DÖNÜYOR

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşısında alınan yenilgi sonrasında futbolcularına dört gün izin vermiş, daha sonra takımın toplanmasını istemişti. Ülkesi Arjantin'e giden Icardi'nin, Buruk'tan özel izin alarak tatilini 10 güne çıkardığı iddia edilmişti. İzni biten yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ve çocuklarının bakıcısı ile Türkiye'ye dönmek üzere dün Arjantin'den ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen'in sakatlanmasının ardından Mauro Icardi'nin, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

OSİMHEN: CİDDİ BİR ŞEYİM YOK"

Önceki akşam İstanbul'a gelen Victor Osimhen, havaalanında sakatlığı ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu, kendisine yöneltilen "Ağrın var mı" sorusuna "Hayır, ciddi değil" yorumunu yaptı. Golcü oyuncunun bu yanıtı ve rahat tavırları bir nebze olsun taraftarların yüreğine soğuk su serpti.