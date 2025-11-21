Aras şov yaptı

SULTANLAR Ligi'nin 6. haftasında hafta içi mesaisinde Aras Spor, sahasında güçlü rakibi Beşiktaş'ı set vermeden mağlup etti: 3-0. son maçında Zerenspor'a mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle hem kendini affettirdi, hem de en yakın takipçisi Beşiktaş'ın kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Müsabakaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, ilk seti 25-19 alarak maçta 1-0 öne geçti.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

İKİNCİ sette de Aras üstünlüğü vardı. Özellikle file üstünde rakibine bariz olarak üstünlük sağlayan Aras Spor, bu seti 25-15 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete siyah-beyazlılar, daha etkili başladı. Beşiktaş, setin ortalarına kadar üstünlüğünü korudu. Ancak daha sonra toparlanan kırmızı-beyazlılar, önce Kartal'ı yakaladı, ardından da öne geçti. Aras Spor bu seti de 25-20 aldı ve maçı 3-0 kazandı. Aras, pazar günü saat 18.00'de Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.

GÖZTEPE YİNE KAYIP

SULTANLAR Ligi'nin 6. haftasında Göztepe, deplasmanda direkt rakiplerinden İlbank'a 3-1 mağlup oldu. Üst üste 4. yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, düşme hattına geriledi. Baştan sona kora kor bir mücadeleye sahne olan maçın ilk setini ev sahibi ekip 29-27 alarak 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü ikinci sette de koruyan İlbank, 26-24 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan Göz- Göz, 25-21'lik skorla durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette oyun üstünlüğünü yeniden eline alan İlbank, seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı. Göztepe, pazar günü saat 14.30'da Zerenspor'u konuk edecek.

AYDIN BŞB NİHAYET

SULTANLAR Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda direkt rakibi Bahçelievler Bld'yi set vermeden mağlup ederek düşme hattından kurtuldu. Kuzeyboru'yu mağlup ettikten sonra son iki maçında yenilen Aydın'ın Sultanları bu galibiyetle nefes aldı. Maça etkili başlayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 aldı. İkinci sette rakibine karşı ezici bir üstünlük kuran Aydın BŞB, bu seti de 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Bahçelievler oyundan tamamen düştü. Aydın BŞB, seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı. Aydın ekibi, pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç biletleri yarım saat içerisinde tükendi.