Göztepe'de hedef Maia! Orta sahaya güç gelecek! İzmir ekibi, devre arasında orta sahasına güç katmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme Sao Paulo'da forma giyen 23 yaşındaki yıldız geldi. DOĞANCAN BİNGÖL









İzmir'in köklü kulübü Göztepe ligde adım adım Avrupa hedefine yürürken bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarıkırmızılı yönetimin, uzun süredir takip ettiği ve orta sahaya dinamik bir takviye olarak gördüğü Sao Paulo'nun 23 yaşındaki Brezilyalı ön liberosu Pablo Maia ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Sao Paulo altyapısından yetişen ve kısa süre içinde A takıma yükselerek dikkatleri üzerine çeken Maia, henüz 23 yaşında olmasına rağmen takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan genç futbolcu Pablo Maia, bu sezon Brezilya temsilcisiyle 37 resmi maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

OLUMLU DÖNÜŞ GELDİ

Şu ana kadar yalnızca Sao Paulo forması giyen genç yıldız, kariyerini Avrupa'da sürdürme isteğini daha önce kulüp çevresine ve menajerine iletmiş durumda. Göztepe'nin, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve yapılan görüşmelerden olumlu geri dönüş aldığı öne sürüldü. Pablo Maia'nın güncel piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olması, transferi ekonomik açıdan zorlu bir noktaya çekiyor. Ancak Göztepe yönetimi, takımı Süper Lig'de daha da güçlendirecek hamleler için kararlı. İzmir ekibinin, özellikle orta sahada sertlik ve oyun temposu aradığı, Maia'nın bu profile tam olarak uyduğu ifade ediliyor.

