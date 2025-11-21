Trabzon’un milli gururu

Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncular, ülke takımlarında performanslarıyla göz doldurdu. Trabzonspor'da A Milli Takım'a çağrılan Mustafa Eskihellaç, İspanya ile oynanan maçta 78. dakikada oyuna dahil olarak iyi performans sergiledi. Ukraynalı kanat oyuncusu Zubkov, milli arada iki maçta forma giyerken İzlanda'ya karşı attığı golle galibiyette başrol oynadı. File bekçisi Andre Onana, Kamerun'un; sağ bek Wagner Pina ise Yeşil Burun Adaları'nin birer maçında görev aldı. Trabzonspor'un 19 yaşındaki yeteneği Christ Inao Oulai, Fildişi Sahilleri formasıyla iki maçın birinde ilk on birde sahaya çıktı. Türkiye U21 Milli Takımı'na çağrılan Cihan Çanak da 2 karşılaşmada 90'ar dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, Litvanya U21 karşısında 76'ncı dakikada yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu.