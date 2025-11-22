Denizli İY’de oyuncu kalmadı

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu, bahis soruşturmaları nedeniyle ara verdiği çalışmalara yeniden başlarken, takımda maçalara çıkabilecek 12, 13 oyuncunun kaldığı belirtildi. Denizli temsilcisinde Teknik Sorumlu Özcan Sert, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Futbolda gündemin yoğun olduğuna dikkat çeken Özcan Sert, "En son maçımızı oynadıktan sonra öyle bir haber geldi. Biz de birkaç gün antrenman yaptıktan sonra oyuncularımıza izin verdik. Şu anda 8 oyuncumuz için tespit var. Ancak futbolcularımızın hiçbirinin Denizli İdman Yurdu forması adı altında bir tane dahi 1 maçı oynadığını gelen bilgilerden sonra görmedik. Baktığımız zaman çok uzun tarihli, oynanan site yayıncı kuruluş olduğu dönemlerden oynanan dönemler" ifadelerini kullandı.

TRANSFER KESİNLİKLE YAPILACAK

Oyuncuların çok genç yaşlarda bahis oynadığına dikkat çeken Sert, "İşin nihayetinde TFF ve devletimizin yürütmüş olduğu bir durum bu. Biz 8 oyuncumuzu kaybettik ve bu bizi ciddi derecede etkiledi. Şu an için antrenmanlarımıza tüm futbolcu kardeşlerimizi alıyoruz ama resmi müsabakaya çıkacağımız sayı oldukça azaldı. Zaten bizim kadro derinliğimiz çok dardı. Şu an itibarıyla müsabakaya çıkacak oyuncu sayımız 12, 13 kaldı. Bununla ilgili yönetimimizle toplantı yapacağız. Bu çok hassas bir konu. Çünkü olayı 2 etaba bölmemiz lazım. 5 oyuncuyu 2005 doğumlulardan küçük almamız lazım. Amatör liglerden ya da 19 yaş altı gruplardan alabiliriz" şeklinde konuştu.