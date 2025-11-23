Elche’nin hocasından Arda Güler’e büyük övgü

REAL Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında bugün saat 23.00'te Elche'ye konuk olacak. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Eder Sarabia, kritik karşılaşma öncesinde milli futbolcu Arda Güler'le ilgili İspanya'da manşet olan bir açıklama yaptı. İspanyol çalıştırıcı, "Real Madrid'de herhangi bir oyuncuya karşı özel ilginiz var mı?" sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. Sarabia, Thibaut Courtois, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi dünya futbolunun zirvesindeki isimleri saydıktan sonra, asıl hayranlığını milli oyuncumuz için dile getirdi. İspanyol çalıştırıcı, "Hepsi çok iyiler, ancak Arda Güler bana gerçekten olağanüstü bir futbolcu gibi geliyor. O tam bir fenomen." ifadelerini kullandı.