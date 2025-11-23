Guardiola’dan Rooney’nin Haaland tercihlerine yanıt

MANCHESTER City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester United eski yıldız forveti Wayne Rooney'nin Premier League sezonunun en iyi üç oyuncusu listesine Erling Haaland'ı dahil etmemesiyle ilgili konuştu. Rooney listesinde Antoine Semenyo, Bryan Mbeumo ve Viktor Gyökeres'i tercih etmişti. Guardiola konuya ilişkin şu sözleri kullandı: "Bu onun görüşü ve bunun bir önemi yok. Her şey yolunda. Bu büyük bir sorun değil." Teknik adam, Haaland'ın performansını överek devam etti: "Erling bu sezon inanılmaz. Tüm rekorları kırdı ve Premier League'de ve Norveç Milli Takımı'nda birçok kişisel ve bireysel rekor kırmaya devam ediyor. Onun adına ve milli takımı adına çok mutluyum."