Manisa’ya Kartal pençesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Manisa Basket, deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 79-65 kaybetti. Geçen hafta gurbette zor günler geçiren İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı yenerek nefes alan Manisa temsilcisi, dün liderlik koltuğunda oturan İstanbul temsilcisine diş geçiremedi. Müsabakaya iyi bir başlangıç yapan Manisa Basket, ilk periyodu 17-19'luk üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren ve lider Beşiktaş'a geçit vermeyen Manisa temsilcisi, soyunma odasına 32-44'lük üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan ve farkın kapanmasına engel olamayan Manisa, son çeyreğe 56-57 geride gitti. Son periyotta ise siyah-beyazlılar oyuna ağırlığını iyice koyarken, Manisa Basket farkın açılmasına engel olamadı ve sahadan 79-65'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Manisa ekibi oynadığı 9 karşılaşmada 6. yenilgisini yaşadı. 9'da 9 yapan namağlup Beşiktaş ise liderliğini sürdürdü.