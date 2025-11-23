Spalletti’den Kenan için sözleşme açıklaması

JUVENTUS Teknik Direktörü Luciano Spalletti, genç yıldız Kenan Yıldız hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu ve sözleşme yenileme sürecine de değindi. Spalletti, Kenan Yıldız'ın yeni kontratı konusunda kararın kulüpte olduğunu söyledi: "Kontrat yenileme konusu bana bağlı değil. Ben gözlemler, dinlerim; ne yapılacağına kulüp karar verir." Deneyimli teknik adam, Kenan'ın oyuna etkisini şöyle tanımladı: "Yıldız, diğer bazı oyuncular gibi maçın kaderini değiştirebilen bir isim benim 'gecedeki atış' dediğim oyuncu tipi. Onun için bu benzetmeyi yapmayı seviyorum. Kenan ile iletişim kuran herkes aslında tüm takımla iletişim kurmuş olur. Bana göre o en iyisi."