Zirvede bitirdik

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları son gün müsabakalarının ardından tamamlandı. Organizasyonda 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verdi. 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz olmak üzere toplam 155 madalya kazanan Türkiye, oyunları üst üste ikinci kez zirvede bitirdi. Oyunların 18'inci ve son gününde milli sporcular, güreş, para halter ve hentbol branşlarında mücadele etti.

SON GÜN 5 MADALYA DAHA

Türkiye, güreş ve para halterde 2'şer bronz madalya kazandı. Takım sporlarında ise A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kazakistan'ı 34-31 yenerek Konya 2021'den sonra oyunlarda üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Para halterde Besra Duman kadınlar hafif sıklette 120 kg'lık kaldırışıyla, Abdullah Kayapınar ise erkekler hafif sıklette 178 kg'lık kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Güreş erkekler serbest stil 86 kg'de Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen ve 125kg 'de de Hakan Büyükçıngıl bronz madalya sahibi oldu. Öte yandan İslami Dayanışma Oyunları kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde Türk bayrağını, oyunlarda altın madalya kazanan milli sporculardan Furkan Yaman ile Ceren Demirçelen taşıdı.

ÖZBEKİSTAN VE İRAN TAKİP ETTİ

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 96 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 29 altın, 19 gümüş ve 33 bronz olmak üzere toplam 81 madalyayla İran yer aldı. Öte yandan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filistin, jiu jitsu branşında 2 gümüş, boks, muaythai ve yüzmede ise birer bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kendisine 29. sırada yer buldu.