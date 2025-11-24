Aydın BŞB Fener’e teslim

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Bahçelievler'i mağlup ederek 2. galibiyetini alan Aydın BŞB, 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk etti. Ege ekibi, güçlü rakibi karşısında ilk seti alsa da mağlubiyetten kurtulamadı. Maça iyi başlayan Aydın, rakibi yetişse de son bölümde daha az hata yaparak 26-24'lük skor ile setlerde öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Aydın molaya kadar önde gitti. Toparlanıp öne geçen F.Bahçe 24-26 ile setlerde durumu eşitledi. 3. setin başında Aydın öne geçse de rakibine yakalanmaktan kurtulamadı. Farkı açan konuk ekip 17-25'lik skor ile 2-1 öne geçti. Dördüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, Aydın'ın oyundan düşmesiyle farkı açarak bu seti 14-25, maçı da 3-1 kazandı.