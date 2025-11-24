Bodrum tatsız

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında lider Bodrum FK, deplasmanda Ümraniyespor'a tek golle yenildi. 11. dakikada Serkan'a yaptığı faul sonrasında hakem Gürcan Hasova, Musah Muhammed'e sarı kart gösterdi. 1 dakika arayla ikinci sarı kartı gören Muhammed kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 25. dakikada da Ümraniyespor'da Yunus Emre 1 dakika arayla gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 38'de kaleci Sousa'nın kısa kalan pasında topu göğsüyle kontrol eden Atalay'ın ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Sousa kornere çeldi.

DİREKLERE TAKILDILAR

67'de paslaşarak kullanılan kornerde Fredy'nin yaptığı ortada savunmanın dokunmadığı top altıpas üzerinde Ajeti'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu üst direkten döndü. Devamında tekrar altıpas içerisinde topla buluşan Ajeti'nin vuruşu yine üst direkten döndü. 69'da sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Barış'ın yaptığı vuruşta kaleci Sousa'nın kurtardığı top boşta kaldı ve kale önünde Talha Bartu, kafa vuruşuyla ağları buldu: 1-0. 82'de Fredy'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Cihan Topaloğlu'da kaldı ve maç 1-0 bitti.

'ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA TELAFİ EDECEĞİZ'

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, mağlubiyeti gelecek telafi edeceklerini söyledi. "Hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıyayız" diyen Yılmaz, "Bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüz için daha da çok üzüldük. İkinci yarı oyuncu ve oyun formatındaki değişikliklerle oyuna ve topa hakim olan bizdik. Tam da iyi oynarken üst üste iki defa direkten dönen top sonrası kalemizde golü gördük. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık ama Ümraniyespor bütün oyuncularıyla kaleyi savundu" ifadelerini kullandı.