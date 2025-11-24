Ege derbisi Merkezefendi’nin

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekiplerinden Aliağa Petkimspor ile Merkezefendi, İzmir Enka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 73-81 kazanan konuk ekip, çıkışını sürdürdü. Başa baş giden ilk çeyrekte ev sahibi Aliağa Petkim Spor rakibine 16-14'lük üstünlük kurarken, konuk takım devre arasına 6 sayı farkla 42-36 önde girdi.

PETKİM YAKALAYAMADI

İkinci çeyrekte Bleijenbergh ve Griffin 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulurken, Petkim ise hücumda bocaladı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı üçüncü periyotta da 60-54'lük galibiyet yakaladı. Bu bölümde ev sahibi ekip Whittaker ve Troy Selim ile pota altında etkili olurken, konuk ekibi ise Griffin sırtladı. ABD'li oyuncu, hücumda doğru tercihlerle takımını önde tutmayı başardı. Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Petkim farkı ikiye kadar çekse de rakibine bir türlü yetişemedi. Bleijenbergh ve Mahir'in de devreye girmesiyle farkı tekrar açan konuk ekip karşılaşmadan 81-73'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Denizli temsilcisi, 4 galibiyetle Play-Off hattına girdi. Üst üste 3. yenilgisini alan Petkim ise Play-Off'un dışına çıktı.