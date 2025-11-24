Göztepe tepetaklak

Voleybol Sultanlar Ligi'nde üst üste mağlubiyetler alarak alt sıralardan kurtulamayan Göztepe, 7. haftada Zeren Spor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-0 kaybederek kötü gidişatı sürdürdü. Dengeli başlayan ilk seti önde götüren Göz-Göz,19-16'dan sonra rakibinin serisine engel olamayınca geriye düştü ve bu seti 21-25 alan Ankara ekibi öne geçti. İkinci seti baştan sona üstün götüren rakibinin hücumlarına çare bulmakta zorlanan İzmir ekibi, bu seti de 19-25 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sete de iyi başlayan rakibine yetişemeyen Göz-Göz, bu seti 15-25, maçı da 3-0 kaybederek üst üste 5. yenilgisini aldı. Zeren Spor ise 5. galibiyetini alarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.