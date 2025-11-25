Düello Trabzonspor’un

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor İstanbul'da karşılaştı. 10. dakikada Trabzon atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler, bariz gol şansı nedeniyle Ebosele'ye kırmızı kart gösterdi. 19'da ceza sahasında yaşanan karambolün ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Meler, Okay'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 22'de Selke penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 37'de Mustafa'nın ara pasına hareketlenen Augusto, sol çaprazdan yaptığı vuruşla ağları buldu: 1-1. 45'te Onur'un ön direğe ortasına iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti ve ilk yarı 2-1 bitti. 74'te Başakşehir ceza sahasındaki karambolü VAR uyarısıyla izleyen Meler, Kemen'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 76'da Onuachu penaltıdan skoru 2-2 yaptı. 77'de Mustafa'nın ortasına altı pas önünde Muçi'nin plasesi ağlara gitti: 2-3. 90+1'de kafalardan seken topu kale önünde Bertuğ ağlara gönderdi: 3-3. 90+11'de ceza sahası önünde topu soluna çeken Muçi'nin sert şutu sol doksandan ağlara gitti ve maç 3-4 sona erdi.