Ergüllü’ye SGK şoku

Tarihinin en ağır borç yüküyle mücadele eden Karşıyaka'da eski başkan İlker Ergüllü'ye kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarıyla ilgili ödeme talimatı geldi. Kaf-Kaf'ta Ocak 2024-Mayıs 2025 arasında toplam 1,5 yıl başkanlığı yürüten Ergüllü, kulübün geçen sene temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki 700 bin TL tutarında SGK borcundan sorumlu tutuldu. Kulübün SGK borçlarını ödemesi için tebligat alan İlker Ergüllü mahkemeden yürütmeyi durdurma talep etse de talebi kabul edilmedi. Ergüllü'ye yönetimi dönemindeki yeşil-kırmızılıların 4 aylık SGK borcunu bireysel olarak ödemezse haciz işlemi başlatılabileceği öğrenildi. SGK'dan yalnız kendisine ödeme talimatı geldiğini doğrulayan eski başkan İlker Ergüllü, büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını söyledi.

SPORDAN SOĞUTUYOR

Bu sezon voleybol şubesine isim sponsorluğu, basketbola da maaş ödemesi desteği veren Ergüllü, "Yıllarca 100 milyon TL'ye yakın birikmiş SGK borcundan sadece benim dönemime ait kısmının takip edilip bana haciz gelmesinin altında ne var acaba? Hem mali olarak kulübe büyük destek verip hem bu sezon da voleybola sponsor olurken ödeme tebligatıyla karşılaşmak beni spordan da Karşıyaka'dan da soğutuyor" dedi.