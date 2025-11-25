Harika Fenerbahçe

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, önceki gün deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın galip geldiği haftada hata yapmadı ve aradaki bir puanlık farkı korudu. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 deplasman maçını da 2 farklı geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş deplasmanında 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 3-2 kazandı. 13'üncü haftadaki Çaykur Rizespor maçında da 2-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 5 Ekim'de Samsunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynadığı Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazandı. Sarı-lacivertliler, hafta içindeki Avrupa mesaisinin ardından pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek zirveyi ele geçirmek istiyor.

ASENSİO ÜLKESİNDE MANŞETLERE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçı, İspanyol basınında da gündeme oturdu. İspanya Milli Takımı oyuncusu Marco Asensio'nun maçta 2 golle geri dönüşün baş mimarı olması ve özellikle attığı ikinci gol Marca ve AS başta olmak üzere bir çok gazetede manşetlere çıktı.