Menemen FK’da hedef Play-Off

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, gözünü Play-Off hattından ayırmıyor. İzmir ekibi, 12 maçta aldığı 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puanla 8. sırada yer alıyor. İlk 5 için mücadele eden sarılacivertliler, K.Maraş İstiklal ile arasındaki 4 puanlık farkı kapatarak Play-Off potasına girme hesapları yapıyor. Hafta sonu taraftarı önünde Ankara Demir'i konuk edecek olan Menemen, 12. adamın desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Takımda hafta boyunca yapılan antrenmanlarda yüksek motivasyon dikkat çekerken, teknik heyet de oyuncuların performansından oldukça memnun.