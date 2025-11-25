Nazilli çıkmazda

Futbolda geçen sezon 2'nci Lig'den düşen, bu yıl da 3'üncü Lig'de amatöre düşme hattında galibiyetsiz son sırada bulunan Nazillispor'a bir darbe de tesisler konusunda geldi. Siyah-beyazlılara, kullandığı belediyeye ait tesislerin tahliyesi için alınan mahkeme kararı tebliğ edilerek tesisi boşaltmak için 15 günlük bir süre tanındı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, "Nazillispor kulübü olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Tesislerden tahliyemiz için mahkeme kararının tebliğ edilmesi sürpriz oldu. Cezayı sanki bana kesiyorlarmış gibi görülüyor ama aslında cezayı çeken Nazillispor oluyor. Burada 35-40 genç sporcu var, çoğu da şehir dışından geldi. Bu karar onları da mağdur edecek. Belediye yönetimiyle görüşme halindeyiz. Sezon sonuna kadar süre talep ediyoruz. Bu çok önemli sorunu da diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE SORUN YAŞANDI

Daha önce adı Nazilli Belediyespor olan Nazillispor şirketleştikten sonra tesislerle ilgili sıkıntı yaşayıp mahkemelik olmuştu. Ege temsilcisi, bu sezon da büyük stat sıkıntısı yaşamıştı. Nazillispor, şehir stadının kapatılması sonrasında bu sezon Denizli Atatürk Stadı ve Didim Atatürk Stadı arasında adeta mekik dokudu. Sezon başında transfer yasağını 36 amatör takviye yaparak delen kulüpte şirket yönetimini elinde bulunduran başkan Şahin Kaya, 2023-2024 sezonundaki Ankaraspor maçında bahis oynadığı gerekçesiyle o dönemki takımda forma giyen 13 futbolcuyla birlikte men cezası almıştı. Bahis soruşturmasında, bu maçla ilgili kararın da verilmesi bekleniyor.

YEŞİLOVA İLE İMZALAYACAK

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, teknik direktör Yüksel Yeşilova'yı bekliyor. Başkan Şahin Kaya, Yeşilova ile görüşerek kendisinin tekrardan takımın başına geçmesi için istekte bulundu. Tecrübeli teknik adam Yüksel Yeşilova da Şahin Kaya'nın bu isteğine olumlu yanıt vererek teklifi kabul etti. Yüksel Yeşilova, "Romanya Federasyonu'nda seminere katılmam gerektiği için takımın başında 4 hafta bulunamayacağımdan dolayı takıma zarar vermemek için Başkan Şahin Kaya'dan müsaademi istemiştim. Ancak maçların ertelenmesinden dolayı sadece 1 maç oynadı. Bu sebepten yöneticiler beni arayıp, 'Hocam takımı çok iyi tanıyan bir teknik direktör lazım. Romanya'daki seminerin bittiyse gel takımının başına dediler'. Ben ve ekibim bunun en doğru karar olacağını düşündük ve kabul ettik. Nazillispor'u bu sene profesyonel ligde tutmak için tekrar göreve başladık" dedi.