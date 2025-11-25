Sıra geldi teknik adamlara!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye sarsan bahis soruşturması ile ilgili dün bir basın toplantısı daha düzenledi. Hacıosmanoğlu, ilk kez 27 Ekim 2025'te "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" açıklamasıyla futbolda bahis soruşturmasının fitilini ateşlemişti. Soruşturmanın hakemlerden başladığını ve şu an futbolcularla devam ettiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, Profesyonel FDK sevklerinin futbolun diğer unsurlarıyla devam edeceğini ifade etti.

"SADECE HAKEMLERDEN OLMAZ"

"Futbolun bütün unsurları temizlenmeli" diyen Hacıosmanoğlu, "Biz hakemlerden başladık. Şimdi futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, sağlık görevlisi, malzemeci, antrenörler, tercüman, sağlık çalışanı, menajer, temsilci, gözlemciler de bu hafta gelecek. Bu incelemeden sonra kendi önümüzü temizleyeceğiz, TFF uhdesinde olanları. Kulüplerimiz de kendi önlerini temizler inşallah, bu görev hem bize hem savcılığa inşallah kalmaz. Yarın hem bizim hem Başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumlarla karşılaşırlarsa başkanlar üzülmesin. Kendi temizliklerini kendileri yapsın. Hakemler yapıldığında herkes memnundu. Ne zaman sıra futbolculara gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekti insanlar. Temizlik sadece hakemlerden olmaz" dedi.

"ŞİRKETLERDEN BİLGİ İSTEDİK"

Verilerin alındığı bahis şirketleriyle ilgili de açıklama yapan TFF Başkanı, "'Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini' diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, Hukuk Kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Eksik veya gelmeyen bilgilerle ilgili, Bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de, burada tarihi de var, Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da aynı firmalardan bilgi talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek" ifadelerini kullandı.

"VERİLER BİZE DEVLETTEN GELİYOR"

Manipülasyon iddiaları ile ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "Biz bu göreve başladığımızdan itibaren, görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı, bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa 'Dışarıya sızmayacak' dedik. 20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Bu bilgiler için Gençlik ve Spor Bakanlığına müracaat ediyoruz. Bakanlığa bağlı olan Spor Toto Teşkilatı üstünden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler lisans olarak Spor Toto Teşkilatına bağlı. Şirket, bilgileri Spor Toto Teşkilatına veriyor. Oradan da bakanlık üstünden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgileri veriyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi. Bu ortaya çıktığı zaman lisans iptal olur. Peki bakanlık bize gönderirken manipüle mi ediyor, yok çözümlerini biz yapıyoruz. Bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor. Hukuk kuruluna geliyor" dedi.

"KİM SUÇSUZSA İSPAT EDER"

Hukuk Kurulu'nun verileri inceleyerek sevklerini gerçekleştirdiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder" dedi.

"TEMİZ TÜRK FUTBOLU BIRAKALIM"

TFF Başkanı, futbolculara verilen cezaların gençler için bir fırsat olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İsimlerine gerek yok, maçlar oynandı hafta sonu, bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir tane kaleci kalede. Belki de asıl kalecileri olsaydı o kurtarışları yapamayacaktı. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Alt liglerden birçok takımın oyuncusu gitti, gitti ama gençlerin önünü açmak lazım. Anadolu'dan oyuncu alabilirler. Federasyon olarak bakanlıkla konuşup ekstra maddi katkı sağlanması gerekiyorsa bu konular hakkında da çalışma yapacağız. Bunların hepsi kim zarar görüyorsa temizlenme adına bu çileye katlanacak. Katlanacak ki temiz Türk futbolu bırakalım."

"AKLANDI DİYE BİR KONU YOK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, PFDK sevkleri sonrası savcılığa başvurduktan sonra haklarındaki tedbirler kaldırılan Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili soruya da net cevap verdi. Hacıosmanoğlu'na, "Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?" sorusunu soruldu. TFF Başkanı bu soruya, "Aklandı derken neyi kastettiniz, anlamadım. Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Bahsettiğiniz arkadaşlar 1 kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak. İnsanları zan altında bırakmak değil amacımız, sevdiğimiz ve değerli isimler" yanıtını verdi.

HERKES DESTEK OLSUN

Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, herkesin bahis soruşturmasına destek olması gerektiğini ifade etti. Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: "Herkes katkı sunacak ama bir menfaat devşirebilir miyiz mantığını bırakmak lazım. Belki bir, belki iki sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar Türk futbol ailesi için daha temiz olacak, bunu kararlılıkla yaşayabilirsek. Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum, kurumsal ve kişisel menfaatleri bırakıp temiz Türk futbolu adına cesurca başlatılan bu harekete, dünyanın ve Avrupa'nın imrenerek izlediği bu harekete herkes destek olsun."