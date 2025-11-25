  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Yeşil-kırmızılılara BAL’dan stoper

HABER MERKEZİ

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bahis soruşturması kapsamında ceza alan savunma oyuncularının yerine acil takviye çalışmalarına başladı. İzmir ekibinde stoperlerden Erol Zöngür'e 12 ay, Hıdır Aytekin'e ise 45 gün ceza verilmesinin ardından yeşil-kırmızılılar hızla harekete geçti ve aradığı ismi Bölgesel Amatör Lig'de buldu. Karşıyaka, Cumayeri Belediyespor'un 2006 doğumlu stoperi Ethem Örgev ile anlaşmaya vardı. Kaf-Kaf, 19 yaşındaki Ethem'i İzmir'e getirirken, resmi imzalar da atıldı. Bu sezon BAL ekibi Cumayeri Bld formasıyla 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta görev alan Ethem, toplam 330 dakika sahada kaldı.

