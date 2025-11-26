Aslan’a soğuk duş

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi, Union Saint-Gilloise'ye tek golle mağlup oldu: 0-1. Böylece sarıkırmızılılar, üç maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. 27. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

ARDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

33'te El Hadj ile verkaçı sonrası topla buluşan Florucz, sağ taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. 40'ta sağ taraftan El Hadj kullandığı kornerde, penaltı noktası yakınından iyi yükselen Sykes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 57'de Florucz pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zorgane yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Promise David'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gitti: 0-1. 76'da sağ kanattan Davinson Sanchez'in yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi. 89'da Boufal, orta sahaya yakın bölgede Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yer kaldı. Hakem, Arda'yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı. Maç 1-0 sona erdi.

ALTYAPI AĞIRLIKLI YEDEK KULÜBESİ

TEKNİK direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı. Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı. Yedeklerde oturan Furkan Koçak, Gençler Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile yapılan müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise 65'er dakika süre aldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Galatasaray taraftarı takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi motivasyonu verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi Kuzey Tribünü'ne "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseline yer verildi.

OKAN BURUK'TAN ZORUNLU DEĞİŞİM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Wilfried Singo ve Mario Lemina'dan sakatlıkları, Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, İlkay ve Icardi'yi ilk 11'de oynattı.

7 EKSİK VARDI

Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı. Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi.