Karşıyaka’da ikna turları

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kurduğu kadroyla 9 maçta 1 galibiyet alabilen, üst üste 7 yenilgiyle düşme hattında çakılı kalıp camiasını korkutan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş ve camiadan eski yöneticiler önceki hafta istifa eden genel menajer Nihat Mala'yı kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Türk basketbolunun 52 yıldır küme düşmeyen köklü kulübü Kaf-Kaf, kötü gidişe son vermeye çalışırken yönetim kritik dönemeçte Nihat Mala'nın yuvadan ayrılmaması için seferberlik ilan etti.

BAŞKAN TEMAS HALİNDE

Başkan Cicibaş'ın Mala'yla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. Karşıyaka'da altyapıdan çıkıp 1987'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Nihat Mala geçen sezon 12 yıl sonra tekrar genel menajerliğe dönmüştü. Mala, sponsor kriziyle dağılan takımı yeniden oluşturup kümede tutmak için büyük çaba harcamıştı. Transfere de yönelen Karşıyaka'nın geçen hafta sözleşmesi feshedilen Chiozza'nın yerine yabancı bir guardla anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, bazı yerli oyuncuların yerine de takviye arayışında.