Saran Holding’e şok

TÜRKİYE'Yİ sarsan bahis skandalı kapsamında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ihbar kabul ederek soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yeni bir hamle daha yaptı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanlığını devrettiği Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün konuyla ilgili bir açıklama paylaşarak kamuoyuna bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır" denildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Savcılığın açıklamasının detayında ise "Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCI AKIN GÜRLEK: 'KİMSEYE İLTİMAS YOK'

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bahis soruşturmanın çok hassas bir şekilde yürütüldüğünü ve bu konuda kimseye iltimas tanınmadığını ifade ederken İstanbul Adliyesi'nde çalışan bir katibin de tutuklandığını ifade etti. Gürlek, "TFF'nin yaptığı ihbarlar bizim için tek başına delil değil. Biz tamamına bakıyoruz. Bizim ayrı bir stilimiz var. Türkiye'de tek başına bir hakemin ya da futbolcunun bahis oynaması suç değil. Onun oynadığı maçı yönlendirmesi, maça etki etmesi lazım. Diğer türlüsü TFF'yi ilgilendiren bir durum. Bizde kanunlar ağır. Son operasyonda 8 kişi tutuklandı. MASAK'ta para hareketleri sabit ve bu hareketleri açıklayamadılar. Yine son operasyonda adliyede bir katip de tutuklandı. MASAK hareketlerine bakıyoruz, inceliyoruz. Bunları izah edemiyor, çünkü çok yüksek hesap hareketleri var" dedi.