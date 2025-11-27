12 Dev Adam sahne alıyor

A Milli Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün ilk kez sahneye çıkıyor. 12 Dev Adam, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında bugün Bosna Hersek'i konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadelede TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekibimizde, Bosna Hersek maçı öncesinde iki önemli isimde belirsizlik sürüyor. Milli Takım'da tedavileri devam eden Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven için teknik heyet kararını maç günü verecek.

ÜLKE SIRALAMASINDA İKİNCİ

Cedi'nin hücum yönü, Yurtseven'in ise ribaund ve çember savunmasındaki rolü nedeniyle bu iki oyuncunun durumu teknik ekip açısından önem taşıyor. Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan "güç sıralamasında" ikinci sırada yer aldı. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi yenen Almanya zirvede bulunurken, Yunanistan üçüncü ve Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı. Ay-yıldızlı ekip ikinci maçında 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.

AVRUPA İKİNCİSİ MİLLİLER FAVORİ

EUROBASKET 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, geçtiğimiz Eylül ayında oynanan finalde Almanya'ya yenilerek Avrupa ikincisi olmuştu. Finale kadar 8'de 8 yaparak büyük bir ivme yakalayan Milliler, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olarak alkış aldı.