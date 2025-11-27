Altekma’nın gözü yüksekte

SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezona fırtına gibi başlayan Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan sonra Ordu deplasmanında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u da 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve zirveye göz kırptı. İzmir ekibi üst üste aldığı 3 galibiyetle 6. maçındaki 4. zaferine imza atarak puan sıralamasında 5. sıraya tırmandı. Bu sezon ülkemizi CEV Challenge Cup'ta da temsil edecek olan Altekma, seri galibiyetlerle İzmirli voleybolseverlerin yüzünü güldürdü. Mevcut kadroyu koruyarak sadece 3 takviye yaparak sezona başladıklarını, alınan başarılı sonuçların sürpriz olmadığını belirten Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, "Heyecanımız da hedeflerimiz de büyük. Lig ve Avrupa dışında Kupa Volley'de de son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.