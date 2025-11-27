Ernest Muçi’nin hedefi Trabzon

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
TRABZONSPOR'UN Başakşehir'i yendiği tarihi maçta iki gol birden atan Ernest Muçi, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibinin, Beşiktaş'tan kiraladığı futbolcu Trabzonspor'da kalmak istediğini ifade etti. Muçi, "Hep büyük kulüplerde oynadım ve hepsinde büyük beklentiler vardı. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor'da çok iyi bir aile ortamı var; ben de sadece işime odaklanmış durumdayım. Trabzonspor'da mutluyum. Burada devam etmek isterim" ifadelerini kullandı.

