Göz-Göz potada Yusuf Sarı’yı kadrosuna kattı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 4. sırada yer alan Göztepe, Basketbol Süper Lig'e gözünü kestirdi. Sarı-kırmızılılar, bu hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'miz, 2003 doğumlu, 2.02 m boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan, Amerika'da Fresno City College forması giyen Yiğit Sarı ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.