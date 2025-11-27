Haydi Fener

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred, maç kadrosunda yer alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar ile Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak. F.Bahçe, UEFA listesinde olmayan Becao, Bartuğ ve Mert Hakan ile kadro dışı İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

ÖNCE FERENCVAROS SONRA DERBİ

FENERBAHÇE'NİN milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, dün basın toplantısında hem bugünkü maç hem derbi ile ilgili görüşlerini aktardı. Kerem, "Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var. O maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz" ifadelerini kullandı.