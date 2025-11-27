Manisa’nın yeni hedefi

TREDNYOL Birinci Lig'de zor günler geçiren ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa FK için bomba bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör değişikliğine giden ve TFF'nin başlattığı bahis operasyonu kapsamında 4 oyuncusu ceza alan siyah-beyazlılarda kurmaylar transfer için düğmeye bastı. Yeni teknik direktör Mustafa Dalcı'dan alınan liste dahilinde çalışmalarına başlayan kurmayların Gençlerbirliği forması giyen Dilhan Demir'i kadroya katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Oyuncu ve kulübüyle ilk temasın gerçekleştiği belirtilirken, 22 yaşındaki futbolcunun da forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Almanya ekiplerinden Wuppertaler'de profesyonel olan gurbetçi oyuncu, sezon başında o dönemki teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından Gençlerbirliği'ne kazandırılmıştı. 3 MAÇTA GÖREV YAPTI

BU sezon sadece 3 maçta forma giyebilen genç oyuncu, için Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel'in de tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesini istediği öğrenildi. Her iki kanatta da forma giyebilen Dilhan'ın Ankara ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

SİYAH-BEYAZLILAR İLKLERİN PEŞİNDE

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek haftalar sonra kendine gelen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açan siyahbeyazlılar kazandığı takdirde bu sezon hem ilk kez 2'de 2 yapacak hem de rakibini ilk defa deplasmanda yenmiş olacak. Siyah-beyazlılar ayrıca haftalar sonra rahat bir nefes alarak gelecek adına umutlanacak. Pendikspor'la İstanbul'da 5 müsabakaya çıkan siyahbeyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü kaybederken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten çiçeği burnunda teknik adam Mustafa Dalcı, "Rakibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Ancak takımıma sonuna kadar inanıyorum" şeklinde konuştu.