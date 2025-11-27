Sergen Yalçın sınıfta kaldı

LİDER Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, istediği sonuçları bir türlü alamıyor. Siyah-beyazlı yönetim hedeflerinin de oldukça uzağında kaldı. 53 yaşındaki çalıştırıcı 2022'den bu yana Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktörler içinde puan ortalaması en düşük isim olarak dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'deki 12 maçta 18 puan toplayabilen deneyimli teknik adam müsabaka başına 1.50 puanda kaldı. Kartal'da son 3.5 yılda maç başına en fazla puan toplayan teknik direktör ise 2.22 ile Şenol Güneş oldu. Valerien Ismael 1.72, Ole Gunnar Solskjaer 1.72, Giovanni van Bronckhorst 1.70, Serdar Topraktepe iki ayrı dönemde 2.00 ve 1.44, Fernando Santos 1.56 ortalama yakalamıştı.