Aslan’da bek sancısı

Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oldukça zorlu bir sınava çıkacak olan Galatasaray'da sancı var. Şampiyonlar Ligi'nde Gilloise'e evinde yenilerek frene basan sarı-kırmızılılar, kritik derbi öncesi sakatlardan yana çok dertli. Mevcut eksik ve sakatlara Şampiyonlar Ligi'nde USG ile oynanan maçta Ismail Jakobs da eklendi. Galatasaray, zirve yarışını çok yakından ilgilendiren mücadele öncesi beksiz kaldı. Sol bekte Jakobs ve aldığı ceza Tahkim'ce onanan Eren Elmalı, sağ bekte ise Wilfried Singo ve cezalı Roland Sallai derbide takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk sol beke Kazımcan Karataş'ı düşünürken sağ bekte ise kimin oynayacağı belli değil.

KAAN VE BARIŞ FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılılarda ameliyat olan kanat oyuncusu Yunus Akgün ve orta saha Kaan Ayhan'ın da sakatlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Fener maçında beklerde kimi oynatacağına karar veremedi. Kaan Ayhan'ın iyileşmesi halinde beke çekilmesi gündeme gelirken, büyük olasılıkla da Barış Alper Yılmaz da ezeli rakibe karşı bek olarak değerlendirilecek. Öte yandan PFDK, Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören Rolland Sallai'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

ÖZBEK'TEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe derbisi öncesi dostluk mesajları verdi. Özbek, "Türkiye ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenen derbi olacak

Her şeyden evvel bu derbinin bizlere yakışan, ülkemize yakışan,

sakatlığın olmadığı, dostluk içinde olmasını istiyorum. Toplumu germeye gerek yok. Neticede uzun lig maratonunun bir maçı. Daha çok uzun yol var. Gerginlik olmaması toplumsal açıdan çok iyi. İki büyük kulüp, taraftar kitlelerini etkiliyor. Buna hiç gerek yok" dedi.