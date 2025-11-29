Abraham yerine Embolo

Süper Lig'de zirve yarışından kopan ve çalkantılı bir süreçten geçen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi planları belli olmaya başladı. Siyah-beyazlılarda hücum hattında önemli değişiklikler yaşanabilir. Kartal, sezon başında Roma'ya 2 milyon euro ödeyerek Tammy Abraham'ı kiralamıştı. Sezon sonunda ise İtalyan ekibine 13 milyon euro daha verilerek oyuncunun bonservisi alınacak. Fakat İngiliz forvetin gösterdiği performans sorgulanıyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Abraham için Arabistan ve İngiltere'den talipler var. Yönetimin istediği bonservis verilirse, Roma'yla görüşmeler yapılacak. Bu konuda İtalyan ekibinin sorun çıkarması beklenmiyor. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın satılması halinde alternatifini de belirledi. Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sezon başında da gündeme gelen İsviçreli golcü Breel Embolo için harekete geçecek. Yazın 13 milyon euro karşılığında Rennes'e giden Embolo'nun burada mutsuz olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yönetimin Abraham'ı satması durumanda Embolo için teklif sunacağı belirtildi.